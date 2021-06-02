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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.08% مع بداية جلسة الأربعاء
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:20 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي تباين بأداء المؤشرات وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدا ، مستمراً على أداءه العرضى المائل للهبوط بإستمرار المبيعات الأجنبية على معظم القياديات .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10232 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 3265 نقطة.
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، استمرار الأداء العرضي بالبورصة المصرية داخل القناة 10200 - 10450 نقطة مع اعتبار مستوى وقف الخسائر 10100 نقطة والذي يعد كسرها تحول للأداء السلبي واستهداف مستوى الـ 9730 نقطة .
وتوقع فوده أيضاًر أن يستمر المؤشر السبعيني على أدائه الأفضل، والذي يحد من أدائه الإيجابي تراجع الثقة نسبياً في المؤشر الرئيسي .
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