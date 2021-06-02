المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.08% مع بداية جلسة الأربعاء













إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي تباين بأداء المؤشرات وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدا ، مستمراً على أداءه العرضى المائل للهبوط بإستمرار المبيعات الأجنبية على معظم القياديات .









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10232 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 3265 نقطة.







