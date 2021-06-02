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الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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حصلت بوابة ل"الفجر" على صورة من شهادة وفاة السيدة إيفلين السويسرية التى توفيت مساء أمس عن عمر يناهز 86 عاما.
 
حيث أن السيدة "إيفيلين بورية - سويسرية الجنسية، رائدة صناعة الفخار بقرية تونس السياحية، التي وافتها المنية مساء اليوم، استعدادا لدفن الجثمان فى القرية التانية بيوسف الصديق.

حيث أن الفقيدة كانت تعشق الفيوم، واستقرت بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق منذ ستينيات القرن الماضي، وأسست جمعية ومدرسة لصناعة الخزف والفخار بالقرية، وتعليم الشباب والفتيات حرفة تصنيع الخزف والفخار، وساعدتهم في إقامة ورش خاصة بهم، وفتح مجالات لتسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا".

حيث أن السيدة "إيفيلين" السوسرية عملت جاهدة ً على تحويل قرية تونس من مجرد قرية ريفية إلى قرية سياحية ذات طابع خاص وقبلة للزوار من مصر ومختلف دول العالم.
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
الفجر تنفرد بنشر شهادة وفاة إيفيلين السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس

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