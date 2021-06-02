آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد

علق فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عن آخر التفاصيل المتعلقة بتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، تدريب فريق ريال مدريد الإسباني.





وانتشرت العديد من الإقاويل خلال الساعات القليلة الماضية، حول استقرار الفريق الملكي على تعيين أنشيلوتي صاحب الـ61 عامًا مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لزين الدين زيدان.





وكشف ريال مدريد منذ عدة أيام، أن زيدان قرر عدم استكمال عقده مع الفريق، الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد أن خرج الميرنجي هذا الموسم دون ألقاب.





وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، فإن أنشيلوتي بات على عقب خطوة واحدة من تولي قيادة الفريق الملكي.





وتابع رومانو، أن وكلاء المدرب الإيطالي يعملون حاليًا على إنهاء عقده مع إيفرتون، وهذه هي الخطوة الأخيرة قبل عودته لريال مدريد.





وعمل أنشيلوتي مدربا لريال مدريد في الفترة من 2013 حتى 2015، ونجح في قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا "العاشرة"، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.



