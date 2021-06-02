Advertisements

آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
علق فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عن آخر التفاصيل المتعلقة بتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، تدريب فريق ريال مدريد الإسباني.

وانتشرت العديد من الإقاويل خلال الساعات القليلة الماضية، حول استقرار الفريق الملكي على تعيين أنشيلوتي صاحب الـ61 عامًا مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لزين الدين زيدان.

وكشف ريال مدريد منذ عدة أيام، أن زيدان قرر عدم استكمال عقده مع الفريق، الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد أن خرج الميرنجي هذا الموسم دون ألقاب.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، فإن أنشيلوتي بات على عقب خطوة واحدة من تولي قيادة الفريق الملكي.

وتابع رومانو، أن وكلاء المدرب الإيطالي يعملون حاليًا على إنهاء عقده مع إيفرتون، وهذه هي الخطوة الأخيرة قبل عودته لريال مدريد.

وعمل أنشيلوتي مدربا لريال مدريد في الفترة من 2013 حتى 2015، ونجح في قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا "العاشرة"، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تدريب ريال مدريد أنشيلوتي تدريب ريال مدريد انشيلوتي

أخبار تهمك

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة

ممدوح عباس يفجر مفاجأة حول رحيل كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ يوم

ثمنها 20 ألف دولار.. حكاية أغلى تذكرة لمسرحية لسمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من الصفقة الأولي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 10 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 22 ساعة

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسطورة مانشستر يونايتد السابق: سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم

كلاكيت ثالث مرة.. أنشيلوتي يطلب نجم ريال مدريد

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق

أليجري يقترب من تولى تدريب ريال مدريد

أنشيلوتي يدخل دائرة المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

08:12 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

05:34 ص

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»