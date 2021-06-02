آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد

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آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:25 ص
غدير أحمد
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علق فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عن آخر التفاصيل المتعلقة بتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، تدريب فريق ريال مدريد الإسباني.
وانتشرت العديد من الإقاويل خلال الساعات القليلة الماضية، حول استقرار الفريق الملكي على تعيين أنشيلوتي صاحب الـ61 عامًا مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لزين الدين زيدان.
وكشف ريال مدريد منذ عدة أيام، أن زيدان قرر عدم استكمال عقده مع الفريق، الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد أن خرج الميرنجي هذا الموسم دون ألقاب.
وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، فإن أنشيلوتي بات على عقب خطوة واحدة من تولي قيادة الفريق الملكي.
وتابع رومانو، أن وكلاء المدرب الإيطالي يعملون حاليًا على إنهاء عقده مع إيفرتون، وهذه هي الخطوة الأخيرة قبل عودته لريال مدريد.
وعمل أنشيلوتي مدربا لريال مدريد في الفترة من 2013 حتى 2015، ونجح في قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا "العاشرة"، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.
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