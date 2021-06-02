استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد عبر هذا الرابط

ازداد البحث في الأونة الأخيرة من جانب المواطنين عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، لمعرفتها وطرق سدادها عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات.





وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها المعلومات المتعلقة بقيمة فاتورة التليفون الأرضي، حيث تنتهي فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2021 يوم 15 يونيو المقبل، على أن يرفع الخط بعدها وتفرض غرامة للمتخلفين عن سدادها، ومن هنا تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط تسديد فاتورة التليفون الأرضي قبل الموعد المحدد لدفع الغرامة.





فاتورة التليفون الأرضي

تبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.





وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر مارس 2021 للهاتف الأرضي لفترة الاستهلاك من شهر يناير لنهاية مارس، في 15 أبريل الماضي.





مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي وفترة السماح

وحددت الشركة المصرية للاتصالات مواعيد السماح التي يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة، كما حددت مواعيد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، ومواعيد قطع الحرارة مؤقتًا، وفرض غرامة على المتأخرين في سداد الفاتورة، وهي كالتالي:





- 15 أبريل 2021: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي مارس 2021 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة





- 15 مايو 2021: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.





- 15 يونيو 2021: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.





رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات (هنا) عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة.





طرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي