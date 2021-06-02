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"أوراسكوم للاستثمار" تخفض حصتها في "بلتون القابضة "إلى 70.1%

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أاعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن خفض حصتها في رأسمال بلتون المالية القابضة من 74.009% إلى 70.1% ، حيث قامت الشركة ببيع عدد 20 مليون سهم من أسهم بلتون مقابل 71.551 مليون جنيه، بمتوسط سعر 3.58 جنيه للسهم الواحد، وقامت بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن تراجع خسائرها بنسبة 75% خلال 2021، مسجلة خسائر بقيمة 103 ملايين جنيه، مقابل 425 مليون خسائر خلال العام السابق.

و تراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 730 مليون جنيه خلال العام المنقضي، مقابل إيرادات بقيمة 811 مليون جنيه في 2019.

 سجلت الشركة أرباحاً مستقلة بقيمة 115 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بقيمة 253.33 مليون جنيه في العام المناظر.


وسجلت أوراسكوم للاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، صافي خسائر بلغ 17.89 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 92.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات التشغيل لأوراسكوم للاستثمار خلال التسعة أشهر لتسجل 729.28 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 788.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، فقد تحولت الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال التسعة أشهر الأولى لتسجل صافي أرباح بلغ 47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 295.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونفذت أوراسكوم للاستثمار القابضة عملية إعادة هيكلة فى 11 فبراير الماضى، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، أحدهما متخصص فى الخدمات المالية ويضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

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