التعليم العالي تكشف تفاصيل وأهمية إدراج 5 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاي 2020 (فيديو)

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل إدراج 5 جامعات مصرية بتصنيف "شنغهاي" 2020، بالإضافة لـ 15 جامعة مصرية في التصنيف خاص ببعض البرامج والتخصصات، لافتًا إلى أن تصنيف الجامعات المصرية يتزايد أيضًا في التصنيف الأمريكي والتصنيف الأسباني.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن مصر كانت الدولة رقم 30 على مستوى العالم في تصنيف عام 2020 في النشر الدولي للبحوث العلمية في مؤشر Scimago، وكل ذلك لم يأتي من فراغ، موضحًا أن الدولة المصرية وفرت الدعم من خلال وجود بنك المعرفة اتاح عددا ضخما من المراجع والمجلات الدولية العريقة للباحث المصري، مع سياسية التدريب والتشجيع من قبل الوزارة والتي تعقد احتفالات سنوية لتكريم الباحثين والاساتذة الذين لهم إسهام في النشر الدولي، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الأساسية في العلوم الطبية والهندسية والدوائية بالقطاعات الإنسانية والاجتماعية في النشر الدولي.



وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن التصنيف الجيد للجامعات المصرية وللنشر العلمي يدعم القوة الناعمة للجامعات المصرية أحد عناصر القوة الناعمة الشاملة لمصر، وينعكس في عدد الطلبة الوافدين الراغبين في الدراسة في مصر، وتنامي الاقتصاد العلمي في مصر، وتوافد الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم العليا للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراة.

