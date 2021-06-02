"الأوقاف" تكشف تفاصيل افتتاح 19 مسجدا الجمعة القادمة (فيديو)

قال الدكتور محمد أبو ستيت، مدير عام المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، إن طليعة فجر كل يوم جمعة من كل أسبوع تشهد افتتاح عدد من المساجد الجديدة، إحلال وتجديد للمساجد التي كانت منشأة ثم حدث لها بعض التطلعات أو تقادم عليها الزمن فتم إحلالها وتجديدها أي هدمها وبناءها مرة أخرى أو صيانة وترميما أي المساجد التي تحتاج إلى صيانة وترميم دون إحلال وإزالة.



وأضاف "أبو ستيت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه سيتم افتتاح 14 مسجدًا إحلال وتجديد و5 مساجد صيانة وترميمًا يوم الجمعة القادم؛ ليصبح إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ أول شهر سبتمبر الماضي حتى يوم الجمعة 1456 مسجدًا منها 1346 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و110 مسجدًا صيانة وترميمًا".



وتابع مدير عام المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، أن جميع محافظات الجمهورية يتم افتتاح المساجد بها طبقا لخطة الصيانة والترميم أو الإحلال والتجديد وهي خطة سنوية توضع في بداية العام المالي، ويتم تنفيذها طوال العام، لكن هناك بعض المحافظات التي شهدت تكثيف افتتاح المساجد بها في وقت واحد مثل محافظة الشرقية التي شهدت افتتاح 35 مسجدًا جديدًا فيها في يوم جمعة؛ نظرا لأن هذه المساجد تم الانتهاء من صيانتها وترميمها وإحلالها وتجديدها، وتم افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية ضمن الافتتاحات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

