عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة

بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمتابعة عدد من الملفات.

ويأتي الاجتماع في ظل تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا في البيان اليومي للصحة بالمقارنة ممع الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل أمس 956 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 40 حالة جديدة.



