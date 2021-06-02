آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في غزة لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.