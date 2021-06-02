بعد تنفيذ الشطب الإختباري .. البورصة تشتري 439.1 مليون سهم من "النيل لحليج الأقطان"

بالإشارة الي قرار مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان والمتعلق بشطب أسهم الشركة من البورصة شطبا اختيارياً، فقد أعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ شراء عدد 439,150 سهم من أسهم رأس مال شركة النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيه للسهم بقيمة اجمالية 21,95 مليون جنيه وذلك لحماية أسهم المتضررين من الشطب .

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 3.23 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 467.1 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



