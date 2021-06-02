21% تراجع في أرباح " النيل للأدوية "خلال 10 شهور

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن المؤشرات المالية خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 21 %، لتحقق صافي ربح بلغ 118.11 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 149.6 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 971.02 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 883.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 108.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 134.37 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 890.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 799.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم له.









وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



