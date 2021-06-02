"الضرائب": رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة 1% من المديونية





صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كافة الممولين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية لمساندة الممولين وتقديم كامل الدعم لهم وتيسيراً عليهم فى ظل الظروف الحالية، وكذلك العمل على إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، قامت المصلحة بتقديم حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لهم، حيث أصدرت المصلحة تعليمات رقم ( 43 ) لسنة 2021 بشأن رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبه من المديونيه المحجوز بها على الممول وتكون هذه النسبه 1% او 5% حسب أساس الربط.

وأوضح عبد القادر أنه وفقًا لهذه التعليمات إذا كان الربط نتيجة عدم الطعن فان الممول يقوم بسداد 1% فقط من المديونيه المحجوز بها عليه وبما لايجاوز 10% من أخر ربط بالملف سواء قرار لجنه أو حكم محكمة، وتلتزم المأمورية برفع الحجز

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه إذا كانت الضريبة واجبة الأداء نتيجة قرار لجنه داخلية / طعن أو حكم محكمة فإن الممول يقوم بسداد ٥% من قيمة المديونيه المحجوز بها عليه وتقسيط نسبة ال ٩٥% الباقية ، وتلتزم المأمورية برفع الحجز.