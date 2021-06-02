نائب جامعة المنصورة يكشف تفاصيل تدشين ثاني مقر للتطعيم بلقاح كورونا (فيديو)

كشف الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، تفاصيل تدشين المقر الثاني للتطعيم بلقاح كورونا، قائلًا إن سياسة الجامعة لهذا العام تعتمد على 4 أركان أهمها أمان وسلامة كل من ينتسب إلى الجامعة، وبالتالي مع دخول الجامعة في موسم الامتحان الذي يشهد أداء 170 ألف طالب للامتحانات تحت إشراف أكثر من 4 آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من 10 آلاف من العاملين، كان ضروريا إيجاد مكان مخصص لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والمراقبين والملاحظين وكل الأعضاء المسؤولين عن عملية الامتحانات.



وأضاف "عطية"، خلال حواره عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الجامعة تستهدف تحقيق أقصى قدر من الأمان للطلاب، وتوجد حملات توعية داخل كل الكليات في الجامعة بأهمية التطعيم من خلال اللقاءات المباشرة مع الطلاب.



وتابع نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب: "نحاول جعل طلابنا هم الحل في تنوير أسرهم وقراهم ومحيطهم الجغرافي، وخصصنا مكانا لمن يرغب من الطلاب أن يسجل لتلقي التطعيم حتى يلقى الدعم الفني والتقني في مسألة التسجيل لنفسه أو لأي شخص من أسرته".

