Advertisements

"المالية": 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات حياة كريمة بالقرى

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
Advertisements

15 مليون جنيه من «الفكة» لتوثيق المشروع الأضخم فى العالم

عملات تذكارية وأخرى متداولة.. لموكب نقل «المومياوات الملكية»
 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، على نحو يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، سيتم توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصرى خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات «حياة كريمة» بالقرى.
 
أشار الوزير إلى أهمية المشروع القومى بتطوير الريف المصرى الذى يجرى تنفيذه حاليًا، باعتباره الأضخم فى العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، بالسعى إلى تحسين حياتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا، موجهًا مصلحة الخزانة وسك العملة بـ «سك» هذا المشروع القومى على العملات المعدنية المساعدة «الفكة» تحت شعار «حياة كريمة»؛ بما يسهم فى توثيقه ضمن المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه سيتم طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه، و5 ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «حياة كريمة»؛ تقديرًا للجهود التى تبذلها الدولة في مشروع «تطوير قرى الريف المصري»؛ بهدف التغيير الجذرى لواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كل جوانب البنية الأساسية والخدمات.
 
أشار إلى أن من أبرز الإنجازات التى تم تسليط الضوء عليها من خلال سكها على العملات المعدنية هي: «العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستى لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبى».
 
أشار الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى بالأحداث التاريخية المهمة، من خلال إصدار عملات تذكارية فضية غير متداولة فئة المائة جنيه، وعملات معدنية قابلة للتداول فئة الجنيه وفئة «الخمسين قرشًا» بمناسبة نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، التي كانت تحمل شعار هذه الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والإنجليزية؛ من أجل توثيق هذا الحدث التاريخى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير المالية المالية اخبار المالية اليومم

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 12 دقيقة

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من الصفقة الأولي

منذ حوالي 3 ساعات

ثمنها 20 ألف دولار.. حكاية أغلى تذكرة لمسرحية لسمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

ممدوح عباس يفجر مفاجأة حول رحيل كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 22 ساعة

آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ يوم

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

بدء تشغيل أول ماكينة صرف لتوفير الفكة بمحطة مترو الشهداء (صور)

تعرف على أشكال العملات الجديدة فئة "الجنيه" و"الخمسين قرشا" (فيديو)

وزارة المالية: إصدار عملات متداولة فئة الجنيه والخمسون قرش لتوثيق المشروعات القومية

رئيس "سك العملة" يكشف عن حقيقة إصدار عملة معدنية فئة 100 جنيه

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 5-1-2020

"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

08:12 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

05:34 ص

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»