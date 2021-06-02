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رئيس جهاز الشروق يوجه بتفعيل إجراءات التعامل على البوابة الإلكترونية الموحدة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
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عقد المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اجتماعاً مع مجموعة العمل المُكلفة بتنفيذ خطة التحول الرقمى بجهاز مدينة الشروق، للتأكيد على تيسير وتفعيل إجراءات التعامل على البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، والتى تم العمل التجريبي لها أمس، الموافق 1/6/2021.

وأوضح المهندس عبد اللطيف بشارة، أن الاجتماع تناول تحديد مهمة الإدارات المشتركة في تقديم الخدمات والخطوات الأولية للتنفيذ، لتلقى الطلبات بالمركز التكنولوجى بمقر الجهاز، وذلك لفتح حساب بالمجان على البوابة الإلكترونية واستفادة المتعاملين من الخدمات المتاحة.

ووجه المهندس عبد اللطيف بشارة، بالنشر للخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لعرض الامتيازات التى توفرها البوابة، وكذا إعداد فيديو توضيحى لكيفية الحصول على الخدمات المتنوعة، وعرضه بصالة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أن تحقيق أهداف البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين بالمدينة، يعد من أولويات الجهاز في المرحلة الحالية، نظراً لما تتيحه من خدمات تسهل على المواطن الراغب في الحصول على الخدمات المتنوعة، فضلاً عن تخفيف التكدس بالجهاز.

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