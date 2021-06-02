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مشرف المتحف الكبير: عملية نقل مركب خوفو مستمرة.. ونظم الأمن عالمية

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استعرض اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، تطورات الأعمال الهندسية بالمتحف.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير الذي عُقد برئاسة وزير السياحة والاثار، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات بشأن تطورات الأعمال بالمتحف.

وقدم مفتاحـ عرضًا مصورًا عن منهجية عملية نقل مركب خوفو الأولى من متحفها الحالي بمنطقة الأهرامات بالجيزة إلى المتحف المصري الكبير وما آلت إليه مستجدات الأعمال بهذا الشأن.

وأكد على أن عملية نقل المركب تسير وفقا للدراسات العلمية والاستعدادات المعدة مسبقا والتي استمرت لفترة تصل إلى أكثر من عام.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على أعمال إنشاء المبنى المخصص لعرض مركبي خوفو.

وأضاف أن أعمال نظم التأمين للآثار والمتحف تتم وفقًا لأحدث الأساليب والتجهيزات الحديثة المتطورة وأعلي معاير التأمين  العالمية.

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نقل مركب خوفو بوابة الفجر المتحف الكبير الفجر

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