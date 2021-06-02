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البحيرة تتصدر محافظات الجمهورية في موجودات القطن بـ 178.1 ألف قنطار

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء  النشرة  السنوية لحصر الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس  2020.
 
ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر 0.9 مليـون قنطـار مترى فى 31 أغسـطس 2020 مقابل 2.1 مليون  قنطار مترى فى  31 أغسـطس 2019 بنسـبة إنخفاض  57.1٪ وذلك بسبب إنخفاض  كمية الأقطان طويل التيلة خلال الموسم المنتهى  فى 31/8/2020.
 
وبلغت كميــة الأقطـان من الأصناف طويل وسط التيلة  824.9  ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 90 % ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته  416.6 ألف  قنطـار متـرى  بنسـبة قدرها 45.4 ٪ من إجـمالى  الموجود الفـعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس  2020.  
 
وسجلت محافظة البحيرة أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة  بها 178.1 ألف  قنطار مترى بنسبة قدرها 19.4 ٪ تليها محافظة الدقهلية  152.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 16.6 ٪ من إجمالى  الموجود الفعلى من القطن الشــعر فى 31  أغسطس  2020.   
    
وسجلت الرتب العالية الجودة (جود/فج) أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت 473.1 ألف  قنطار مترى بنسبة قدرها 51.6٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 438.2 ألف  قنطار مترى بنسبة قدرها 47.8٪ من إجمالى  الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2020. 
 
وبلغ إجمــالى الموجود الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة  33.9  ألـف  قنطـار مترى  فى 31 أغسطس  2020 مقابل 33.6 ألف قنطـــار مترى فى 31 أغسطس 2019 بنسبة إنخفاض قدرها 0,9 %.

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