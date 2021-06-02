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لمدة 25 يوماً.. غلق كلي لطريق ترعة الزمر.. والمرور تجري تحويلات "تعرف عليها"

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال مشروع محور ترعة الزمر بمنطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع إتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية.

وأشارت الإدارة إلى أن ذلك يستلزم غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا إتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة (300 متر) ولمدة 25 يوم إبتداءً من الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 462021 وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 2862021، على أن يتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-
القادم من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير إتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارًا إتجاه شارع عبده خطاب، ثم إستكمال السير والدخول يمينًا بشارع أشرف السباعى، ثم إستكمال السير والدخول يمينًا مرة أخرى إتجاه شارع


المعتمدية، وإستكمال السير إتجاه مناطق أرض اللواء.
القادم من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير إتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر، ثم الدخول يمينًا بشارع المعتمدية، ثم الدخول يسارًا بشارع أشرف السباعى، ثم إستكمال السير والدخول يسارًا مرة أخرى لشارع عبده خطاب، ثم يمينًا لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخرى.


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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