محافظ القليوبية ينعى الدكتور عادل إلهامي محافظ القليوبية الأسبق

نعى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى الدكتور عادل إلهامي محافظ القليوبية الأسبق، والأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، ونائب رئيس جامعة طنطا الأسبق للدراسات العليا والبحوث.



