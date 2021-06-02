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محافظ القليوبية ينعى الدكتور عادل إلهامي محافظ القليوبية الأسبق
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:37 ص
محمد ضوه
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نعى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى الدكتور عادل إلهامي محافظ القليوبية الأسبق، والأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، ونائب رئيس جامعة طنطا الأسبق للدراسات العليا والبحوث.
وأضاف في بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، أن الفقيد قد وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والذي قاد التنمية في أحد مراحل محافظة القليوبية الهامة، خلال الفترة من عام 1991-1996، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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