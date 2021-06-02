Advertisements

محافظ القليوبية ينعى الدكتور عادل إلهامي محافظ القليوبية الأسبق

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
نعى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى الدكتور عادل إلهامي محافظ القليوبية الأسبق، والأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، ونائب رئيس جامعة طنطا الأسبق للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف في بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، أن الفقيد قد وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والذي قاد التنمية في أحد مراحل محافظة القليوبية الهامة، خلال الفترة من عام 1991-1996، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافـظ القليوبيــة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ يوم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ممدوح عباس يفجر مفاجأة حول رحيل كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من الصحة العالمية على تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

منذ 35 دقيقة

آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد

منذ ساعتين

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الصفقة الأولي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:51 ص

أول تعليق من الصحة العالمية على تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

08:11 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

05:34 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

08:12 ص

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

11:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»