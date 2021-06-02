Advertisements

نائبة تطالب بتوفير عدد من المنافذ الخاصة بتطعيمات كوفيد ١٩ للمسافرين للخارج

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements


تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء إقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب، بشأن توفير عدد من المنافذ والتمركزات الخاصة بتطعيمات كوفيد ١٩ للسادة المواطنين المسافرين للخارج، مؤكدة انه في ظل الأزمة الصحية التي تشهدها العالم قامت العديد من الدول والشركات بتصنيع وانتاج لقاحات فيروس كورونا.

واوضحت عبد الحليم، في طلبها، أن ذلك الامر الذي ادى إلى تهافت معظم دول العالم إلى التعاقد على ما يكفيها ويكفي التعداد السكاني لمواطنيها من أجل تطعيمهم وتحصينهم من الإصابة بكوفيد ١٩ في أسرع وقت ممكن.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ذلك الأمر الذي أتبعه عدة إجراءات وقائية وإلزامية صارمة من جانب عدد من البلدان، وعلى رأس تلك الإجراءات إشتراط بعض الدول أن يكون الوافد القادم إلى الإقليم الخاص بها قد سبق له أن حصل على الجرعة الكاملة من لقاح فيروس كورونا.

وطالبت البرلمانية بتوفير عدد من المنافذ والتمركزات الخاصة بتطعيمات كوفيد ١٩ للسادة المواطنين المسافرين للخارج وذلك تسهيلًا للإجراءات الخاصة بسفرهم.

وأشارت النائبة أن الهدف من توفير تلك التمركزات المستقلة هو في الأساس " عامل الوقت "، حيث أن معظم هؤلاء الأشخاص مرتبطين بمواعيد طيران، وأعمال ووظائف في البلد المُضيف، وهو ما قد لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع الجدول الزمني الذي تتبعه وزارة الصحة والسكان في تطعيم السادة المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على الموقع الألكتروني المخصص لحجز اللقاح.

أخبار تهمك

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الصفقة الأولي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد

منذ ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ يوم

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الصحة العالمية على تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

منذ 37 دقيقة

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

ممدوح عباس يفجر مفاجأة حول رحيل كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ يوم

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:51 ص

أول تعليق من الصحة العالمية على تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

08:11 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

05:34 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

08:12 ص

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

11:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»