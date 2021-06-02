مشاعر صعبة عليا.. بكلمات مؤثرة عمرو محمود ياسين يحتفل بذكرى ميلاد والده الراحل

حرص الفنان عمرو محمود ياسين على الاحتفال بذكرى ميلاد والده الراحل الفنان محمود ياسين، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر عمرو محمود ياسين صورة له في طفولته مع والده الفنان الراحل محمود ياسين، وعلق عليها قائلاً :"اليوم ذكرى ميلاد والدي، رحمة الله عليه، مشاعر صعبه عليا خصوصاً إنه ده عيد ميلاده الأول بعد رحيله، أسألكم الدعاء له".



ورحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا يوم 14 أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، تاركا إرثا فنيا يقترب من الـ300 عمل فني، ما بين السينما والمسرح والدراما والإذاعة.