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دلائل تخطي مصر ذروة الموجة الثالثة من كورونا

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تشهد الدولة المصرية، انخفاض إصابات فيروس كورونا بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، نتيجة التوسع في حملات تطعيم المواطنين باللقاحات، ما ساهم في تخطي ذروة الموجة الثالثة.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دلائل تخطي مصر ذروة الموجة الثالثة من كورونا.

انخفاض إصابات كورونا

شهدت إصابات فيروس كورونا في مصر، انخفاضًا كبيرًا على مدار الأيام القليلة الماضية، ما دفع البعض للتأكيد على تخطي ذروة الموجة الثالثة، لتسجل وزارة الصحة، بالأمس، 956 إصابة وفاة 40 حالة جديدة.

انحسار أعداد كورونا

ويتوقع البعض، انحسار الإصابات، فيقول الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، "نشهد الآن تسطيحا في منحنى إصابات كورونا، وهذا شئ مبشر مع أخذ اللقاحات"، بالإضافة إلى أن الدراسات الحسابية والبيانات الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا بمصر؛ تفيد بانحسار الموجة الثالثة بداية مع شهر 7 المقبل.

التوسع في تلقي اللقاحات
ولعل التوسع في تلقي اللقاحات ساهم بشكل كبير في انخفاض الإصابات، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ضرورة تلقى المواطنين للقاحات كورونا، مشددًا على أنه لم يتم رصد حالات وفاة لمن أخذ اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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