محافظ القليوبية يتابع العمل بسيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بشبرا الخيمة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، سير العمل بالسيارة المتنقلة، والتي تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين أمام مبنى حي غرب شبرا الخيمة.





وأِشار محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون جرى برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية.





ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.





وأكد الهجان أن تلك العربات ستتواجد بالمراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، وهي تعد خطوة هامة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين حيث أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، مضيفا أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، والتي تأتى ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





وأضاف "الهجان"، أنه جرى تجهيز هذه السيارات بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع ربطها تكنولوجيا بالمحافظة، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل.



