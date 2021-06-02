مدير تعليمية دشنا: هدوء جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارة



وقالت وفاء رشاد، مدير الإدارة التعليمية، إنه يتم تطبيق كافة توجيهات وتعليمات الوزارة والمديرية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية وبإشراف تام من الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التعليم بقنا، بداية من تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب بساعة إلى مقار اللجان، وتحقيق التباعد في توزيعهم داخل اللجان الامتحانية، حتى تعقيمها مع نهاية اليوم.



كما قامت مدير إدارة دشنا التعليمية، بعدة جولات على عدد من اللجان داخل المدينة والقرى المجاورة، لمتابعه سير الامتحانات عن قرب وتوفير حلول سريعة حال وجود أي مشكلات تعوق الطالب أو الملاحظ على حد سواء عن القيام بواجبه.



شهدت جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة دشنا التعليمية هدوء تاما والتزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما شهدت الإدارة فتح جميع اللجان واستقبال الطلاب في الوقت المحدد.