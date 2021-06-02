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أستاذ فيروسات: 75% من الأمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان (فيديو)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:43 ص
رقية جمال
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علق الدكتور محمد خليفة، أستاذ الفيروسات بمعهد الصحة الحيوانية، على ظهور أول إصابة بشرية في العالم بمرض انفلونزا الطيور في الصين بسلالة " H10N3"، مؤكدًا أن هناك وعي عالمي برصد أي مرض جديد، وهو ما يمنح المواطنين رسالة طمأنة وتوعية وليس تخويف.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الحذر مطلوب على غرار ما حدث في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره مثل غسل اليدين وارتداء الكمامة والحصول على تغذية سليمة.

وتابع أستاذ الفيروسات بمعهد الصحة الحيوانية، أن العلم أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كل 5 أمراض يجرى تسجيلها منهم 3 أمراض مصدرهم حيواني، وهناك امراض مشتركة بين الإنسان والحيوان ونسبة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان لا تقل عن 75%، وما يحدث في الفترة الأخيرة أن العلم يتقدم فيكتشف أمورا لم نكن نعلمها، ومنذ قديم الأزل توجد هذه الأمراض لكنها تُكتشف الآن.

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