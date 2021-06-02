ختام دورة اللغة العربية لأئمة البحر الأحمر (صور)

اختتمت اليوم الأربعاء بكلية التربية بالغردقة فاعليات دورة اللغة العربية لأئمة البحر الأحمر بكلية التربية ـ فرع الغردقة ــ جامعة جنوب الوادي والتي استمرت على مدار ٤ أيام بمشاركة ٥٠ إمام مسجد بالبحر الأحمر.





ومن جانبه قال الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الاوقاف بالبحر الاحمر ان هذه الدورة هى الرابعة منذ توقيع بروتوكول بين وزارة الاوقاف وجامعة جنوب الوادى متمثل فى كلية التربية بالغردقة للارتقاء بالائمة فى كل مدن البحر الاحمر حيث اقيمت الدورة الاولى فى فبراير وكانت فى اللغة العربية والثانية فى مارس وكانت فى علم النفس والثالثة فى ابريل وكانت فى علوم الاعلام والرابعة الحالية فى اللغة العربية.





وقال الشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة باوقاف البحر الاحمر أن هذه الدورة تأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف وجامعة جنوب الوادي ممثلة في كلية التربية ـ فرع الغردقة.





واشار عثمان الى انه قام عدد من ائمة البحر الاحمر بالتقديم للدراسات عليا والماجستير بكلية التربية ضمن البروتوكول الموقع.





وجاءت المحاضرة الأخيرة مع الدكتورة رقية محمود حول الأخطاء اللغوية فى اللغة العربية كما جاءت المحاضرة الثانية حول “نصوص من التراث في العصر الجاهلي، وحاضر فيها الدكتور طه علي خليفة.



