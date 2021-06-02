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محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب بجامعة بنها
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:49 ص
محمد ضوه
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري، اليوم الأربعاء، بتعيين الدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميدًا لكلية الطب البشرى جامعة بنها.
وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور محمد جمال الدين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد.
كما قدم الجيزاوي الشكر للدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية خلال فترة عمادته.
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