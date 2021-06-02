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رانيا يوسف ثُير الجدل من جديد بسبب صورتها مع رئيس نادي برشلونة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مرة أخرى على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب صورة لها مع رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وكانت رانيا يوسف قد نشرت منذ قليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة لها مع رئيس النادي، وعلقت عليها قائلة:" صباح الخير من برشلونة، أنا مع أجمد رئيس نادي في العالم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونه".



شاركت رانيا يوسف مؤخرا ً في مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان ، عمرو سعد، دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل وغيرهم.
رانيا يوسف ثُير الجدل من جديد بسبب صورتها مع رئيس نادي برشلونة
رانيا يوسف ثُير الجدل من جديد بسبب صورتها مع رئيس نادي برشلونة

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