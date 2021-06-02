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أول تعليق من الصحة العالمية على تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح الدكتور طارق يزاريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: إن سلالة انفلونزا الطيور لديها قدرة منخفضة على الانتقال بين البشر وإصابتهم،موضحًا أنه تم اكتشافها فى أسواق الدواجن الحية منذ 2002.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أنه خلال هذا الوقت، لم تسجل أي حالات انتقال للفيروس إلى الإنسان.

وأوضح يزاريفيتش فى تصريحات له على راديو سبوتنيك بهذا الشأن: أن منظمة الصحة العالمية، من خلال النظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها، تراقب باستمرار فيروسات الأنفلونزا، بما في ذلك الفيروسات التي يمكن أن تتطور إلى وباء، وتجري تقييمات للمخاطر.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع السلطات الوطنية في الصين والشركاء في نظام المراقبة العالمي للأنفلونزا يبحثون لمعرفة المزيد من التقييم حول هذا الحدث.

ولفت ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن الخبراء لا يوصون بسبب هذا الوضع، بفرض قيود على السفر والتجارة، إلا أنه أشار إلى أن الإصابة البشرية بإنفلونزا الطيور بمثابة "تذكير حي باستمرار خطر انتشار جائحة الأنفلونزا."

جدير بالذكر ان وكالة أنباء رويترز ذكرت أمس الثلاثاء أن الصين رصدت أول حالة إصابة بشرية بسلالة فيروس انفلونزا الطيور وكانت الحالة لرجل يبلغ من العمر 41 عاما، ظهرت عليه الأعراض في 23 أبريل وتم نقله إلى المستشفى بعد خمسة أيام مع تدهور حالته الصحية.

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