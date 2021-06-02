اعتقال 19 فلسطينيا بينهم قيادي في "حماس" في الضفة الغربية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اعتقال 19 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بعد عملية دهم وتفتيش، بينهم القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل.

واقتحمت وحدة إسرائيلية خاصة، مدينة البيرة، واعتقلت الشيخ المحرر جمال الطويل، القيادي في حركة حماس، وذلك بعد عدة محاولات لاعتقاله تخللها اعتقال نجليه، علما أنه والد الأسيرة الصحفية، بشرى الطويل، التي تقبع في الاعتقال الإداري".