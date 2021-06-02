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نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهدت مستشفى الدلنجات المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، إجراء واحدة من أكبر العمليات الجراحية داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، لطفلة اخترق سيخ حديد ذقنها إلى داخل تجويف الفم.

وقال الدكتور رضا بكر، مدير مستشفى الدلنجات المركزي، أن قسم الاستقبال والطواريء بالمستشفى، استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، سيخ حديد اخترق من زقنها إلى داخل تجويف الفم.

وأكد مدير المستشفي، أنه تم تجهيز غرفة العمليات لإجراء العملية للطفلة تحت إشراف فريق طبي متميز، مشيرًا إلى إن الطاقم طبى مكون من الدكتور فوزى غانم، استشارى الجراحة العامة، والدكتور جلال عيسى، اخصائي الأنف والاذن، والدكتور فؤاد سويدان، استشارى الفم والاسنان والدكتور عماد العمورى اخصائي التخدير، والدكتور عطيه الشامى، أخصائي العناية.

وأوضح مدير المستشفي، بأنه تم خروج الطفلة من العمليات، بعد عملية استغرقت نحو 5 ساعات، وحجزها داخل العناية المركزة والآن بحالة جيدة والحمد لله، مشيدا بجهود الفريق الطبي بنجاح العملية قائلًا: عملية كبيرة تتطلب مهارة خاصة.
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)
نزع "سيخ حديدي" من ذقن طفلة بالبحيرة (صور)

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