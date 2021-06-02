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قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- د.أحمد سيد أحمد حرباوي نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب.
- د.خالد علي الدرندلي نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.
- د.السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة
- د.محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها.
- د.أحمد جابر الفيومي عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية.
- د أماني محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.
- د.زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.
- د.مها محمد حسني عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.

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