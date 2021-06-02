قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي:



- د.أحمد سيد أحمد حرباوي نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب.

- د.خالد علي الدرندلي نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- د.السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة

- د.محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها.

- د.أحمد جابر الفيومي عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية.

- د أماني محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

- د.زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.

- د.مها محمد حسني عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.