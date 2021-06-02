رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: جاهزون لتسليم 8000 وحدة سكنية (فيديو)

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن المدينة مجمع سكني تضم المرحلة الأولى منه 376 عمارة بواقع 9024 وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه بدأ العمل على تدشينها منذ سنة ونصف وفق برامج زمنية مكثفة لكي تنتهي الشركات من الأعمال الموكلة إليها في الفترة المحددة.



وأضاف "مندور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن نسبة تنفيذ المشروع متقدمة جدا وبلغت 67%، وهناك ما يقرب من 8 آلاف وحدة جاهزة تماما، وخلال أسبوع أو 10 أيام ستكون الوحدات الأخرى جاهزة، موضحًا أن جميع الأعمال المتبقية مقتصرة على الانتهاء من أعمال الزراعة والموقع العام.



وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن المدينة سيكون بها مدارس وحضانات وملاعب وأسواق تجارية وتم الانتهاء من كل هذه الأمور بالتوازي مع بناء العقارات، مشيرًا إلى أنه تم اختيار المجمع السكني أقرب ما يكون للعاصمة الإدارية، موضحًا أن مدينة بدر هي أقرب مدينة جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمسافة بين المجمع السكني والعاصمة الإدارية الجديدة تقدر بـ15 كم أي أن الفترة الزمنية قدرها 10 دقائق بالسيارة، كما سيجرى افتتاح القطار الكهربائي في شهر أغسطس أو اكتوبر المقبل.

