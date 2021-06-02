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طلاب الابتدائية والاعدادية الازهرية.. اعرف نتيجتك من خلال هذا الرابط

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2020/2021.‏

وجاءت نسبة نجاح طلاب الابتدائية92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، ‏وعددهم 64818 طلاب‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04٪.‎

ويمكن معرفة نتيجة الطلاب من خلال هذا الرابط
من هنا

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