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طلاب الابتدائية والاعدادية الازهرية.. اعرف نتيجتك من خلال هذا الرابط
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:02 م
محمود الجلاد
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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2020/2021.
وجاءت نسبة نجاح طلاب الابتدائية92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، وعددهم 64818 طلاب.
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 85.04٪.
ويمكن معرفة نتيجة الطلاب من خلال هذا الرابط
من هنا
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