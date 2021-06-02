Advertisements
أخضاء تقعين فيها عند إعداد الكيك
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 11:37 ص
Advertisements
هناك مجموعة من الأخطاء التي تقعين فيها عند إعداد الكيك ولا تصبح ناجحة بل تكون متشققة ولا تعرفين ما السبب الذي جعل الكيك هكذا، لذا نقدم لك في السطور التاليةهذه الاخطاء لتجنبها:
الحرارة العالية:
بالعادة يتم تسخين الفرن قبل البدء بتحضير الكيك بدرجة حرارة معينة، ولكن إذا تم وضع الكيك في فرن درجة حرارته عالية عن المطلوب، فإن هذا يعمل على اكتمال نضج الكيك من الأعلى، وعند ارتفاع الكيك ونضجه من الأسفل يسبب في تشقق القشرة العليا منه.
ضبط حرارة الفرن:
كما يحدث في درجة الحرارة العالية، فإن تشقق الكيك يحدث أيضاً في درجة الحرارة المنخفضة، فإذا تم وضع الكيك في الفرن قبل أن يصل إلى درجة حرارته المطلوبة، فإنه يسبب التشققات في الطبقة العلوية منه.
رف الكيك:
تعلمي دائماً عند إعداد وصفات الكيك، أن تضعي القالب في الرف الأوسط من الفرن، فهو المكان الأمثل للحرارة المعتدلة.
حجم القالب:
كل ما عليكِ عمله هو اختيار القالب المناسب لكمية خليط الكيك المراد تحضيره، فإن اخترتِ قالب صغير الحجم سيزيد من معدل ارتفاع الكيك وخاصة من منطقة النصف، وهذا يسبب في تشقق الكيك ويجعل سطح الكيك غير متساوي ويشبه القبة من النصف.
المكونات الدقيقة للوصفة:
يحدث تشقق الكيك أيضاً في حال عدم اتباعك للمقادير الصحيحة للوصفة، تأكدي دائماً من مقاديرك تجنباً لحدوث أي خلل في وصفتك.
مدة ضرب الخليط:
من المهم الانتباه أثناء تحضير الكيك لمدة خلط الكيك، فإن حدث الخلط لمدة أطول من اللازم فإنه يؤدي إلى خلل في الخليط، فقط اخلطي مكونات الكيك حتى تمتزج بشكل مثالي وبالمدة المطلوبة والمذكورة في وصفتك.
Advertisements