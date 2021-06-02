أخضاء تقعين فيها عند إعداد الكيك

هناك مجموعة من الأخطاء التي تقعين فيها عند إعداد الكيك ولا تصبح ناجحة بل تكون متشققة ولا تعرفين ما السبب الذي جعل الكيك هكذا، لذا نقدم لك في السطور التاليةهذه الاخطاء لتجنبها:





الحرارة العالية:

بالعادة يتم تسخين الفرن قبل البدء بتحضير الكيك بدرجة حرارة معينة، ولكن إذا تم وضع الكيك في فرن درجة حرارته عالية عن المطلوب، فإن هذا يعمل على اكتمال نضج الكيك من الأعلى، وعند ارتفاع الكيك ونضجه من الأسفل يسبب في تشقق القشرة العليا منه.





ضبط حرارة الفرن:

كما يحدث في درجة الحرارة العالية، فإن تشقق الكيك يحدث أيضاً في درجة الحرارة المنخفضة، فإذا تم وضع الكيك في الفرن قبل أن يصل إلى درجة حرارته المطلوبة، فإنه يسبب التشققات في الطبقة العلوية منه.





رف الكيك:

تعلمي دائماً عند إعداد وصفات الكيك، أن تضعي القالب في الرف الأوسط من الفرن، فهو المكان الأمثل للحرارة المعتدلة.





حجم القالب:

كل ما عليكِ عمله هو اختيار القالب المناسب لكمية خليط الكيك المراد تحضيره، فإن اخترتِ قالب صغير الحجم سيزيد من معدل ارتفاع الكيك وخاصة من منطقة النصف، وهذا يسبب في تشقق الكيك ويجعل سطح الكيك غير متساوي ويشبه القبة من النصف.





المكونات الدقيقة للوصفة:

يحدث تشقق الكيك أيضاً في حال عدم اتباعك للمقادير الصحيحة للوصفة، تأكدي دائماً من مقاديرك تجنباً لحدوث أي خلل في وصفتك.





مدة ضرب الخليط: