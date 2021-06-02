صحة الدقهلية توسع أماكن تقديم لقاح كورونا وتقدمه لأعضاء هيئة التدريس ومراقبي الامتحانات





شهد اليوم الاربعاء الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تطعيم عدد كبير من الفئات الهامة من اعضاء هيئة التدريس وعدد من المراقبين والمشاركين في اعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وذلك في مبني كلية الطب في اطار تدشين فعاليات تلقي جرعات فيروس كورونا للمشاركين في اعمال المراقبة على الامتحانات.



رافق وكيل صحة الدقهلية الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وم. اسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء وحسين الحفناوي أمين عام جامعة الدلتا بحضور الدكتزرةةعبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير إدارة الطب الوقائي





كما شهد وكيل صحة الدقهلية مرحلة ماقبل التطعيم من تسجيل البيانات والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي وتطبيق الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء التطعيم.





واشاد وكيل صحة الدقهلية بحرص القيادة السياسية على الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه من خلال توفير اللقاح لجميع فئات الشعب سائلا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنها البلاء والوباء.







جاء ذلك، في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء وبناءا على قرارات لجنة إدارة ازمة فيروس كورونا المنعقدة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وفي اطار التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.

وبناءا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



