اعرف خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات لأولياء الأمور عن الخطوات التي يمكنهم اتباعها لتقديم لابنائهم في الصف الأول الابتدائي خلال موقع وزارة التربية والتعليم.





وأوضحت أن إتباع أولياء الأمور التعليمات التي تم إعلانها تتيح الفرصة للطالب لاختيار المدرسة التي تناسب المربع السكني الذي يقطنه.





وأشارت إلى أن التقديم بدأ أمس ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري، مؤكدة أنه سيتم الاستعداد بشكل جيد لاستقبال الطلاب وتطعيم المعلمين قبل بداية العام الدراسي.





ومن هنا؛ تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية في السطور التالية خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم:





1- فتح الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــا.





2- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.





3- كتابة تاريخ الميلاد بالتفصيل (السنة والشهر واليوم).





4- اختيار المحافظة التي يقطن فيها الطالب وعلى أساسها يتم التقديم في المدارس الموجودة بها.



