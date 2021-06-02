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الليلة..سميرة سعيد تطرح أغنية "الساعة اتنين بالليل"

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة سميرة سعيد الليلة لطرح أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، وذلك في الساعة الخامسة مساءً، و الأغنية تنتمي للون المقسوم، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم،


أغنية "الساعة اتنين بالليل" هي الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد، حيث طرحت مؤخرًا أغنية "بحب معاك"، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.


وطرحت سميرة سعيد مؤخرًا أغنية "متاهة"، وهي من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هاني ربيع.


وتتعاون سميرة سعيد في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم محمد القاياتي وشادي نور، أشرف أمين، رمضان محمد، بلال سرور، إيهاب عبد الواحد، محمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، أحمد العدل، محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.

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