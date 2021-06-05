مصطفى ثابت: الأطقم الطبية المصرية قدمت ملحمة في دعم مصابي فلسطين

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر، إن مصر أرسلت مئات الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها فلسطين، فضلا عن فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطنيين وعلاجهم في المستفيات المصرية.





وأشار "ثابت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن هناك عدد من الأطباء المصريين انتقلوا إلى شمال سيناء للمشاركة في علاج مصابي فلسطين، واصفا ما قدمه الأطقم الطبية المصرية بـ الملحمة، مؤكدا أن الدور المصري مازال مستمرا في دعم القضية الفلسطينة.



