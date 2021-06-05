ميناء العين السخنة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مشروعات يتفقدها رئيس الوزراء



يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المشروعات التنموية، بدقة بالغة، حيث تفقد صباح اليوم السبت، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العين السخنة.



يرصد "الفجر"، أبرز المشروعات القومية التي يتفقدها رئيس الوزراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، زيارته، صباح اليوم السبت، بتفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي ترتكز على توطين عدد من الصناعات لخدمة السوق المحلية والتصدير، والمراكز الصناعية المتخصصة، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال 14 قطاعا صناعيا وتشمل الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن.



محطة الصرف الصناعي

وتففد مدبولي، محطة الصرف الصناعي؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وأعمال البنية التحتية والمرافق.



ميناء العين السخنة

وتصدر مشروع ميناء العين السخنة، ضمن المشروعات التي تفقدها رئيس الوزراء، إطار جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.



مستودعات تخزين المواد البترولية

كما تفقد مدبولى، مستودعات تخزين المواد البترولية؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع.



محطة "سونكر" للصب السائل

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع محطة "سونكر" للصب السائل، التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 450 مليون دولار.



ويقام المشروع على مساحة 400 ألف م2، بالحوض الثالث بميناء العين السخنة، وتهدف المرحلة الأولى منه إلى توفير مخزون استراتيجي للدولة من خلال استقبال وتخزين وتداول منتجي السولار، والبوتاجاز.



ويتضمن إنشاء ثلاثة خزانات فائقة التبريد بسعة إجمالية 150ألف م3 لتخزين الغازات البترولية المسالة البوتاجاز-بيوتين-بروبين.



كما يتضمن إنشاء ثلاثة خزانات بسعة إجمالية 100 ألف م3 لتخزين السولار، فضلا عن إنشاء محطتي مضخات للسولار (قدرة 1000 م3ساعة)، وللبوتاجاز (قدرة 670 م3 ساعة)، والمتصلة بالشبكة القومية من خلال خطوط الربط قطر 20" بطول 34كم للسولار وخطي بوتاجاز قطر 10" بطول 4.6 كم.



وأكد مدبولي، على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية.