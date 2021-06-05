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مظاهرة ضد هيمنة "الإخوان" على البرلمان التونسي

السبت 05/يونيو/2021 - 01:18 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بمظاهرة ضد هيمنة "الإخوان" على البرلمان التونسي.

 

وفي وقت سابق، صادق البرلمان التونسي بالأغلبية، على منح الثقة لهشام المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة، بأغلبية 134 صوتا.

 

وقد كلف الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لإلياس الفخاخ، رئيس الوزراء المستقيل.

 

دخلت تونس في حالة فراغ سياسي بعد استقالة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، وسط عدد من التكهنات عن الشخصية التي يجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة "القصبة" في العاصمة تونس، وينادي بعض الناس بتعيين شخصية سياسية، ويحبذون تعيين كفاءة وطنية في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيما الاقتصادية..

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