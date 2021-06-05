ضبط مزارع يتاجر في الأسلحة النارية بالبدرشين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية قيام (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته (9 فرد محلى- عدد من الطلقات - مبلغ مالى- هاتف محمول).



بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للإتصال بعملائه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.