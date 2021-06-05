اكتشاف بحثي ضخم بأيدي مصرية في تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربية

نجح الفريق البحثي للدكتور نور عطية؛ أستاذ النانوتكنولوجى والطاقة المساعد؛ بالمعهد القومى للمعايرة فى تطوير متراكبات نانونية من الأملاح الذائبة مع حبيبات الماس النانونية التى لاي زيد متوسط حجمها عن 10 نانوميتر، واستغلالها كمواد ناقلة للحرارة ومخزنة للطاقة؛ لتوليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية مباشرة؛ عن طريق التخزين الحرارى للطاقة.





وتوصلت النتائج المعملية إلي الكفاءة الفائقة للمواد النانونية الجديدة، والتى تم تحضيرها بطرق خضراء صديقة للبيئة؛ حيث تم زيادة التوصيلة الحرارية للمواد الجديدة؛ بنسبة اكثر من 90% عن الأملاح العادية.





وأوضح الدكتور نور عطية، أنه تم القفز فى زياده المدى الحراى لاستغلال المواد من 215 الى 615 درجه سليزية ؛ وذلك كي يمكن تخزين ونقل كمية كبيرة من الحرارة باستخدام كمية قليلة من المادة.





ولذلك تم قبول البحث للنشر بكبري المجلات الدولية المفهرسة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لما للبحث من أهمية قصوى؛ كما يعد بمثابة نقلة كبيرة فى هذا المجال، ومن ثم تم إعادة إجراء البحث بالمعهد القومى للمعايرة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث شارك فى إعداده نخبة من كبار العلماء بالجامعات والهيئات البحثية بمصر.





ويدعو البروفيسور "عطية" المسئولين عن محطات الكريميات؛ بدراسة آليات وسبل الاتجاه نحو استخدام المتراكبات النانونية من الأملاح الذائبة مع حيبات الماس النانونية، لما لها من كفاءه عالية، وتكلفة اقتصادية منخفضة؛ مقارنة بما يتم استخدامه الآن.



