عاجل..وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز

أعلن الفنان محمد محمود عبدالعزيز منذ قليل عن وفاة عمته نادية عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتب محمد محمود عبدالعزيز منشورًا قال فيه :"مفيش كلام يتقال، السلام أمانة يا عمتى، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولعمتى نادية ولكل من رحلوا عنا"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.





وفي سياق آخر، شارك محمد محمود عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي من خلال

مسلسل "قصر النيل"، وهو بطولة ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني.