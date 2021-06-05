"التموين" توضع حقيقة فتح باب إضافة المواليد مقابل مبالغ مالية

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، تدشين صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية.





وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صادر، اليوم السبت، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائياً.





وشددت الوزارة، على أن التقديم على أي من الخدمات التموينية بما فيها خدمة إضافة المواليد الجدد تتم بشكل مباشر من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالي "www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "digital.gov.eg"، أو التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تمويني بالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة.





وحذرت، المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.





ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.





وبينت الوزارة، أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).







