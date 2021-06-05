الطالع الفلكى السّبت 5/6/2021..مُقَابَلَة وظِيفِيَّة!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى السّابعة و46 دقيقة صباح غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ويدخل الحَمَلْ فى الثّامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 28 بَشْنَسْ قبطى ، 5 حُزَيْرَان رُومى ، 24 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ولمّا هِيّا وِلدِتْ خمسة،التلاتة التانيين راحُو فين؟)-أنا عارف بأه ؟ الحكاية دى لازم يِتْشَكّلّها لجنَة.(فؤاد خليل من فيلم أربعة فى مُهمّة رسميّة-1987)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(المرّيخ فى السّرطان مُقابلة بلوتو فى الجدى- غربيّاً - تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)





المرّيخ فى السّرطان مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع بلوتو فى الجدى ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى التّاسعة و 45 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

(قد) تجد تصرفاتك/المرّيخ فى مُواجهة أو تحدٍّ مع مِمّن هم أكبر منك فى العلم أو الثروة أوالرّتبة الوظيفيّة أو العائليّة/بلوتو فى الجدى هَرَمِى الشكل ،عليك الإلتزام بذكر الألقاب والمساحات الفاصلة التى تكفل طمأنة مُديرك إلى حدودك الوظيفيّة وعدم تهديدك لسلطاته أو نفوذه الوظيفى ، والألقاب العائليّة لوالدك أو خالك أو عمّك والتى تكفل طمأنتهم إلى إحترامك لمكانتهم فى العائلة بذلك تتجنّب التأثير السّلبى لتلك المُقابلة (إن وُجِد) كتكوين عداوة مع مديرك أو والدك ، من وجهة نظر أخرى (قد) يتسبب زَخَم طاقة المرّيخ فى تشجيعك على أداء مجهود بدنى يتجاوز حدود قوّتك البدنيّة ليتسبب في إصابات العظام أو تمزّق الأربطة (زحل حاكم برج الجدى يرمز للعظام والمفاصل) لذا وَجَبَ الحذر.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الثور: لاتورّط نفسك فى قروض لمجرّد توافر فرصة لقرض مالى برّاق ، ولا تَشْتَرِ ما لست فى حاجة لشرائه لمجرّد مُتعة الشراء.





برج الجوزاء: الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج السّرطان: عصبيّة الحبيب لايجب أن تواجهها بعصبيّة فى مُقابلها ، إنتظر حتى تهدأ النفوس ثم صَفّ الخلاف إن وُجِدْ بهدوء دون تدخل أطرافاً أخرى.





برج الأسد: قد يرغب كل من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج العذراء: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم، لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.





برج الميزان: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج العقرب: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تقليص آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.

برج الجدى: إن كنت مُتزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجية فالطاقة بمشيئة الله تَعَالى مُتوفرة ، إن كنت عازباً ففرّغ طاقتك فى عملك أو زيارة صالة الجِيمْ.





برج الدّلو: الإحتمالات لمُقابلتك مُحتالين بياعين كلام مُرتفعة ،ليس كل مايلمع ذهباً ، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البدل اللامعة.





برج الحوت: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.



