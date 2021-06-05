مصطفى ثابت عن دور الإدارة المصرية في القضية الفلسطينية: "وعدت وأوفت"

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر ، إن سرعة وصول المعدات والأطقم الفنية إلى قطاع غزة لبدء عملية إعادة إعمار القطاع له مدلول أن سرعة الإنجاز لدى الإدارة المصرية ليست فقط فيما يخص إعادة الإعمار في الداخل المصري فقط بل في الخارج أيضا.





وأشار "ثابت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن الدور المصري في إعادة الإعمار للمنطقة كلها دورا رائدا وسريعا، معلقا: "أسرع مما اعتدنا عليه، وأسرع مما يتصوره العالم وهو ما يعد نجاحا كبيرا للإدارة المصرية.. فالإدارة المصرية وعدت وأوفت".



