بالصور.. هبوط أرضي في منطقة المزلقان الجديد بمدينة بلقاس الدقهلية

سادت حالة من الخوف بين أهالي منطقة المزلقان الجديد بمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، وذلك على إثر هبوط أرضى على عمق أمتار من قاع الارض وذلك قد يسبب خطوره كبيرة على المارة.



وناشد أهالي منطقة المزلقان الجديد ببلقاس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس بسرعة التعامل مع الهبوط الأرضي.



وقام الأهالي بوضع قطعة خشبية على موقع الهبوط في محاولة لإبراز موقع الهبوط للمارة.