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مواجهات قوية لأوسيم وجينيس وحلوان العام بالقسم الثالث

السبت 05/يونيو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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لؤي ماجد

تقام اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصراً، مباريات الأسبوع التاسع والعشرون للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، والتي ستحدد بنسبة كبيرة ملامح الفرق التي ستبقى بالقسم الثالث للموسم القادم، والوداع للقسم الرابع. حيث يستضيف الصيد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة فريق أكتوبر صاحب المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

بينما يخرج حلوان العام صاحب المركز الثامن برصيد 34 نقطة لملاقاة كاسكادا صاحب الوصافة برصيد 50 نقطة.

ويستضيف البدرشين صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة فريق جولدي صاحب المركز السابع برصيد 37 نقطة.

ويخرج أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 42 نقطة لملاقاة العياط صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

بينما يستضيف القومي صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة فريق جينيس متذيل المجموعة برصيد 22 نقطة.

ويخرج الإتصالات المتصدر برصيد 78 نقطة لملاقاة فريق مستقبل وطن صاحب المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ويستضيف الصف صاحب المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة فريق بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

ويخرج أوسيم صاحب المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الإتصالات 78 نقطة
2- كاسكادا 50 نقطة
3- المعادي 48 نقطة
4- القومي 48 نقطة
5- أبو النمرس 42 نقطة
6- مستقبل وطن 40 نقطة
7- جولدي 37 نقطة
8- حلوان العام 34 نقطة
9- العياط 34 نقطة
10- البدرشين 34 نقطة
11- بشتيل 31 نقطة
12- الصيد 26 نقطة
13- الصف 25 نقطة
14- أوسيم 25 نقطة
15- أكتوبر 24 نقطة
16- جينيس 22 نقطة

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