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مصطفى ثابت: بناء مدينة مصر في غزة سيتم في وقت قياسي (فيديو)
السبت 05/يونيو/2021 - 01:35 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر، إن الدور المصري رائد على مستوى مختلف الملفات، مستدلا بدورنا في القضية الفلسطينية، والملف الليبي، والوضع السوداني، معلقا: "مصر عادت لتولي الريادة والقيادة في المنطقة".
وعن فتح معبر رفح، أشار "ثابت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تين"، اليوم السبت، إلى أنه يرى أنه قد يستمر معبر رفح مفتوحا طوال الوقت، نظرا لبدء عملية إعادة إعمار غزة، مضيفا: "المصري معروف منذ عهد الفراعنة بحبه وعشقه للبناء".
وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر، أن بناء مدينة مصر في غزة سيتم في وقت قياسي، وهو ما سيعتبر علامة شاهدة أن الدولة المصرية صاحبة القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تستهدف حل القضية الفلسطينية وليس فقط تثبيت الهدنة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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